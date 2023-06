El secretario general del PRC y presidente de Cantabria en funciones, Miguel Ángel Revilla, confesó en laSexta Xplica que su mujer "ya estaba en contra de que yo me presentara en las anteriores elecciones" y sus hijas "lo mismo". "Y tienen toda la razón. pero yo le decía a Aurora: 'Tú a mi me conociste cuando yo ya estaba metido en esto. No estuviste con un señor que era director de banco, sino que era militante de un partido que había lo dejado todo'", expresó Revilla, quien contó que tuvo que "que vender todo lo que tenía, y a ese hombre conoció Aurora", por lo que él no la engañó.

Así, el presidente de Cantabria en funciones señaló que su mujer "se casó con un político de la oposición que no soñó nunca con llegar a ser presidente". "Ella sabe que yo tengo ese veneno de intentar aportar algo", manifestó, al tiempo que defendió que "lo que está haciendo el PRC es imitable": "No hay enemigos. Tiene que haber rivales, pero por encima está España y tu territorio, y cuando tú has perdido y hay peligro de que si salga con otro la cosa vaya a peor, dejarle gobernar. No vamos a por el rival convirtiéndole en enemigo", subrayó Miguel Ángel Revilla.