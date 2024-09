"Se está complicando todo un montón, tanto para comprar como para alquilar". Es la denuncia que lanza Fadua Baaza en laSexta Xplica sobre el problema del acceso a la vivienda en España.

"Te encuentras condiciones para alquilar mega abusivas, condiciones extraterrestres, y luego si quieres comprar tienes que vender un riñón y que tus padres vendan el suyo también, porque si no tienes dinero tienes que pedir prestado y los bancos tampoco te dan", sostiene la joven, que vive con su hija y con su pareja.

Su situación, explica, es incluso más complicada porque es autónoma desde 2019: "Cuando quieres ahorrar, si no sale una cosa sale otra, pero los autónomos no sé qué pasa que en este país: si queremos hacer las cosas bien, nos va mal", lamenta.

"Recibimos palos y no nos da para ahorrar y cuando ahorras un poquito y lo quieres poner en una vivienda te dicen que no", se queja Fadua, que denuncia que además en su caso entra en juego otro factor: "El racismo y el clasismo". "No me llamo María García, me llamo Fadua Baaza y la gente también se echa para atrás", denuncia.