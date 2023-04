José Yélamo da paso en el debate de laSexta Xplica a María, una nutricionista que defiende la importancia de las legumbres y destaca que, "en realidad, podemos llevar una dieta totalmente saludable, equilibrada y sin carencias sin aportar carne ni pescado".

"La comida prefabricada no me parece más barata", insiste la experta, que, por ejemplo, recuerda que "un plátano son 20 céntimos y una manzana 30" mientras que "compramos un paquete de bollitos a 1 euros y vienen 8, pero la saciedad que me da un plátano no me la da un bollito porque no tiene fibra y esta cargado de harina y de azúcar". "Es más barato pero vas a tener más hambre", insiste María, que afirma que "es mejor buscar la oferta o recorrer los supermercados y realmente encontrar alimentos sanos y baratos".

Además, José Yélamo muestra una fotografía que María ha subido a sus redes sociales en la que muestra cómo su hijo desayuna garbanzos y afirma que no sabe lo que son las galletas. "Está normalizado que los niños desayunen galletas o ultraprocesados pero, sin embargo, nos parece un disparate que desayunen legumbres porque la normalización de lo insano está en el día a día", lamenta la nutricionista, que destaca que "tenemos que conseguir que la gente le dé una vuelta a eso". "Mi hijo disfruta comiendo garbanzos", resalta.