Celia Villalobos, exministra de Sanidad con Aznar, ha criticado en laSexta Xplica que "todos los candidatos están hablando demasiado de ETA, incluido Sánchez". "Él dijo que jamás le daría espacio en la política a los herederos de ETA, y que jamás pactaría con esos señores. Por tanto, Ayuso tiene mucho que decir al respecto, y, por eso, tiene los respaldos electorales que tiene", ha expresado.

Así, Villalobos ha afirmado que todos hicieron lo que pudieron "para que ETA entrara en las instituciones democráticas". "A mí me han intentado matar dos veces, dicho por ellos, como a muchos otros del PP, PSOE y otros partidos. Yo me he tenido que sentar a dialogar con los hijos de ETA para que no tuvieran grupo político, ya ahí PP y PSOE estaban unidos. El problema de Bildu hoy en día es que todos pensábamos que iban a entrar en las instituciones democráticas, pero no en la actitud chulesca que lo han hecho", ha manifestado.

En este sentido, la popular ha dicho que "lo que no puede ser es que el representante más importante de este partido ha estado chuleándose de que había conseguido lo que no había conseguido de otra forma, gracias a que había presionado al presidente del Gobierno". "Es un chulesco, porque debería haber entrado en las instituciones pidiendo perdón", ha defendido.