En laSexta Xplica se trató uno de los temas que más debate generan en España: las pensiones. Un sistema que se lleva poniendo en duda, tal y como narran algunos de los pensionistas que estuvieron presentes en el plató, desde los años 70. Es por ello, que Camarero, periodista, hizo una reflexión sobre el propio sistema que existe en España y como es una de las leyes que más veces se han reformado.

"Decía Jose Luis que en los años 70 ya se hablaba de que las pensiones podían no ser sostenibles. Yo recuerdo también en el año 90 cuando hice la comunión que ya se decía que no iba a haber pensiones. No es que no vaya a haber pensiones, lo que va a haber es un problema de cómo adecuar la realidad del mercado de trabajo con las pensiones", explicaba el periodista.

Además, asegura que "no hay una ley que haya cambiado tanto como el sistema de pensiones". "Hay otras que se mantienen y están ahí, pero el sistema de pensiones que se ha llevado huelgas por delante, que ha habido gobiernos que también se lo han llevado por delante con medidas que van continuamente y que seguirán. Es decir, que va a seguir habiendo reformas de las pensiones", concluyó.