José María Camarero respondió en laSexta Xplica a aquellos que criticaron a empresarios, así como a los empresarios que se quejan de que no encuentran trabajadores "porque hay gente que no quiere trabajar" y de que pagan muchos impuestos y cotizaciones sociales. Así, en primer lugar, pidió "no demonizar al empresario, y mucho menos al pequeño empresario, que es el que ejerce de modelo tractor en España". Asimismo, pidió "no demonizar a la gente que está en paro, porque no todo el mundo que está en paro es porque sea un vago y no quiere trabajar".

"Igual que no hay que demonizar al empresario, no demonicemos a quienes están en paro, porque no creo que la mayoría de gente que está en paro les guste estar en esa situación, que hay gente cobrando entre 300 y 400 euros", manifestó el periodista, quien pidió, en tercer lugar, "no demonizar al Estado", porque, según dijo, "pagaremos impuestos y cotizaciones sociales, pero cuando hemos cobrado los ERTE y cuando hemos tenido créditos ICO para las empresas no nos hemos quejado".