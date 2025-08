Un camarero, a un empresario: "¿Por qué seguís siéndolo si es tan difícil? ¿Ganancias habrá, no?"

Un camarero se ha enfrentado al empresario Pascual Ariño tras escucharle hablar de las dificultades que encuentran para poder emprender, durante el debate de laSexta Xplica sobre las condiciones laborales,

"¿Si es tan difícil por qué seguís siendo empresarios? ¿Ganancias habrá, no?", le ha preguntado, algo a lo que él le ha respondido dejando claro que, cuando eres empresario "no tienes vacaciones, no tienes horario y trabajas mucho", asegurando que solo cuando consigues poner la maquinaria en marcha, es cuando pueden "venir las recompensas".

Por su parte, el camarero ha retomado su postura, señalando que muchos trabajadores no pueden ser empresarios porque no cuentan con un colchón económico, no les pueden ayudar y "no les suben el sueldo".

"Además, no queremos sacar adelante un negocio a costa de la explotación laboral, como ocurre en muchos casos", ha añadido.