José María Camarero afirmó en laSexta Xplica que "está claro que buena parte de la economía se centra en el turismo", algo que dijo que "no es malo". "Hay muchas empresas turísticas y cadenas hoteleras con cada vez mayor tecnología y valor añadido. No pasa nasa por eso. No todos podemos ser como Alemania, que tiene muchas industrias", señaló.

Así, el periodista indicó que "hemos recibido 85 millones de turistas", tras lo que defendió que "lo importante no es recibir muchos turistas, sino que los turistas que vengan, gasten cada vez más dinero". Y es que, según Camarero, "el turismo 'low cost', como el que vemos en algunas zonas de Baleares, no aporta nada".

Además, José María Camarero destacó que "los camareros han vivido en una situación muy precaria", y puso como "mejor ejemplo de esto el COVID". "¿Qué pasó? Que buena parte de lo que ganaban era dinero negro, y cuando llegaron los ERTE, muchos no se pudieron acoger porque no tenían la situación regularizada", recordó.