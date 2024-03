Laia Merino es una camarera de 27 años que trabaja en una discoteca de Barcelona y acude a laSexta Xplica para contar la situación del sector. Este sábado Laia ha querido romper una lanza a favor de la hostelería, que ha terminado con críticas de otros compañeros del sector a su afirmación de que "no todo es tan malo": "Las propinas la gente de oficina no se las lleva".

"Sé que es verdad que los camareros tenemos menos filtro porque al final todo el mundo puede llegar a ser camarero. Es lo más fácil y la gente se puede adaptar", ha empezado argumentando Laia. Asimismo, ha señalado que sabe que hay casos en los que "no se pagan las horas extras o no se paga bien", pero asegura que a ella sí le "pagan todo". "No podemos generalizar porque no todo es malo", ha zanjado, añadiendo que claro que "hay explotadores" pero "no siempre es todo tan malo".

Por último, ha destacado que "no se habla del tema de propinas, esto es un plus y un extra que la gente que trabaja en una oficina no se lleva". Y ha llegado a afirmar que "hay gente que vive de propinas".