Borja Aitor fue muy claro en su participación en laSexta Xplica sobre el 'caso Koldo'. El politólogo pone en duda el motivo de Pedro Sánchez para poner en sus listas de las elecciones a un José Luis Ábalos, al borde de la imputación, tras unas fecha que, según afirma, le llaman "mucho la atención".

"El presidente Sánchez nos pide que le creamos. Valdivia, por lo que he entendido, dice que confiaba en que él no lo sabía. Hay dos fechas que me llaman mucho la atención. El 26 de mayo, Anticorrupción pedía información a dos ministerios. Entre ellos, el de Fomento. El de Ábalos. El Gobierno empezaba a ver que algo pasaba. Esto fue en 2022. En 2023 estaba en las listas de Sánchez", cuenta.

Y explica el que a su entender puede ser el motivo: "Ellos creían que no iban a poder gobernar y querían asegurar las nóminas de toda esa gente. No creo que a Ábalos le pusiera para eso, lo que quería era salvaguardar su silencio".

"Sinceramente, con el perfil de Sánchez, que ha hecho de la mentira constante su modo de vida, desconfío mucho", concluye el politólogo.