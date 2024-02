La actuación de los bomberos en el incendio de Valencia ha llegado a estar en duda para algunos, pero no para Jorge Serrano, bombero formador en Guadalajara, que ha defendido la actuación de sus compañeros en los dos edificios de Campanar.

Serrano explicó que lo sucedido en esos dos edificios es algo muy atípico, tanto, que recalcó que solo había sucedido una vez más en España (Windsor en Madrid en 2005) y otra más en Europa (Greenfell en 2017): "Lo que ha pasado en Valencia no estamos acostumbrados a verlo. Esto solo ha pasado una vez en España y dos en Europa".

Y ante una situación tan anormal, el bombero asegura que el protocolo se queda inservible ante momentos tan excepcionales: "Esto se sale del protocolo, de lo que normalmente vemos. Los compañeros encontraron algo desorbitado. Normalmente no debería haber llegado más allá de la terraza. Nosotros siempre decimos que no se salgan de la vivienda y esto se sale de la norma".

Por ello, Serrano recalcó que no se puede cuestionar las órdenes por este hecho aislando, ya que en la gran mayoría de las ocasiones son esas directrices las que impiden accidentes de mayor envergadura en los incendios que se producen a menudo: "El incendio progresó tan rápido que el protocolo no pudo ser. Esto es algo que ha pasado una vez en la vida, no podemos generalizar por algo aislado".