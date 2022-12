Gonzalo Bernardos reivindica en laSexta Xplica la propuesta que lanzó hace unos meses Yolanda Díaz, cuando apostó por topar el precio de determinados alimentos básicos. A juicio del economista, la vicepresidente segunda "otra vez más, y van muchas, ha tenido razón".

Sin embargo, Bernardos sostiene que el ministro de Agricultura, Luis Planas, y los socialistas se opusieron "porque la idea no era suya". La propuesta de Díaz, insiste el experto, "no era de una izquierdista revolucionaria porque era prácticamente la misma que Sarkozy en 2010" y, si "se hubiera puesto en práctica, no hubiéramos tenido una inflación alimentaria tan elevada".

