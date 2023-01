Benjamín Prado ha cargado con dureza contra Vox en y sus vínculos con el Partido Popular en laSexta Xplica. El periodista ha asegurado que "Feijóo tiene un problema muy grande y es que no se puede ser al mismo tiempo moderado y ultra". "Cuando eres socio de Vox pasan estas cosas, te quieren imponer una política retrógrada que trata a las mujeres como si fueran subnormales", ha aseverado el colaborador del programa.

En este sentido, ha recordado la propuesta de Juan García-Gallardo respecto a las medidas antiabortistas que quiere poner en marcha en Castilla y León. "Me hubiera gustado recordar que el PP lleva 35 años oponiéndose a la ley del aborto, amenazando con cambiarla cuando llega al poder, etc. A mí me hubiera encantado que a la presidenta de la Comunidad de Madrid le pusieran el latido de los ancianos en las residencias", ha zanjado.