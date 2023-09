Begoña Sierra, madre soltera con dos niñas, ha contado en laSexta Xplica que este verano ha podido "ir al pueblo y de camping de vacaciones y ha sido una experiencia muy grata". "No me queda otra que irme de camping en verano, pero me gusta. Trato de inculcar a mis hijas que es una forma de disfrutar sanamente y está muy bien", ha expresado la mujer, quien ha señalado que sigue el estilo de vida que sus padres le inculcaron: "En mi casa éramos cinco personas con un sueldo y yo lo llevo en mi ser porque es la educación que he recibido".

En lo referente a cómo hace para ahorrar, Sierra ha indicado que "si los alimentos suben", los usa "en menor proporción", o compra "alimentos en conservas". "Busco siempre mis estrategias para poder seguir adelante", ha expresado la mujer, quien ha señalado, que en lo referente al transporte, usa un "vehículo cuando ralamente es necesario". El resto del tiempo, opta por el transporte público; y si tiene que viajar, "lo sube en una plataforma para compartir gastos de combustible".