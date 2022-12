"No se pueden comparar los escraches con el terrorismo, eso es una manipulación de la derecha", ha sentenciado Beatriz Talegón, que explica que los escraches "son un piquete informativo, una manifestación ciudadana... el propósito es generar una conciencia colectiva".

"El protocolo de escraches pide que no se insulte", dice Talegón, aunque reconoce que en su caso no fue así. "Ojalá haya un concierto social para que los escraches sean así. Yo he sufrido un escrache. Tuve que abandonar la manifestación con la policía. Estaba en una manifestación para apoyar el fin de los desahucios". "Yo defiendo los escraches siempre que sean un mero acto de información, sin insultos", sentencia la socialista.

Sobre el caso de los desahucios en Andalucía, dónde se ha creado un decreto que permite la expropiación de viviendas de los bancos y cajas, Beatriz Talegón cree que "acaba de sentarse un precedente en Andalucía, allí se está legislando ayudando a personas y no a bancos".

La joven que saltó a la luz por cantar las cuarenta a los dirigentes de su partido durante el Consejo de la Internacional socialista de Cascais ha pedido una "solución entre todos porque nos afecta a todos".