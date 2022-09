Baltasar Garzón aseguró en laSexta Noche que si el rey emérito está fuera de España es por una "decisión personal". "No creo que ningún gobierno le obligue a estar fuera. Ni siquiera el actual rey, Felipe VI, podría exigirlo", afirmó, al tiempo que defendió que "la Fiscalía General del Estado hizo lo que tenía que hacer" en lo referente a la investigación a Don Juan Carlos I.

"A partir de ahí, si no hay ninguna responsabilidad penal, es un ciudadano español que tiene derecho a venir y que, además, si no está cómodo, si la ciudadanía reprocha aquello, eso va en el sueldo. Tiene que sufrir esas consecuencias si se producen", manifestó, tras lo que expresó que a él los exilios no le gustan, "y menos aún los autoexilios con argumentos que no proceden". "No veo ninguna dificultad en que pueda venir, y debe venir aquí", concluyó.