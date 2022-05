"Villarejo dijo que usted le había avisado de que estaba siendo investigado y le dijo que tuviera cuidado. ¿Avisó usted al señor Villarejo?", le ha preguntado José Yélamo a Baltasar Garzón en laSexta Noche, algo que el jurista ha negado de forma tajante.

"Hay una fecha, 2015, que es cuando es esa supuesta conversación y yo en 2015 no tengo ningún alcance ni ninguna representación institucional", ha afirmado Garzón, a lo que ha añadido que, en ese momento, él "no podía saber de ninguna manera" si el excomisario estaba siendo investigado o no.