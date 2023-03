Áurea Moltó, directora de 'Políticaexterior.com', destacó en laSexta Xplica que China "no ha presentado un plan de paz" en referencia a la guerra de Ucrania, sino que, para la experta, los 12 puntos señalados son "un ejercicio de cinismo absoluto". "En ningún momento habla de la realidad de la guerra, sino que habla de una 'crisis', y no dice quién es el agredido y quién es el agresor. Además, habla de respetar la integridad territorial, pero no dice de quién", señaló la experta.

Así, Moltó subrayó que "ahora mismo, el vínculo de intereses que hay entre China y Rusia está permitiendo que la economía rusa se mantenga y que pueda seguir alimentando su máquina de guerra". "China no está aportando armas a Rusia, pero con su apoyo económico está posibilitando que Rusia continúe con su ofensiva y, al mismo tiempo, está impidiendo que las acciones occidentales tengan el efecto que tengan que tener", criticó.

En este sentido, la experta advirtió de que "China siempre se mantiene siempre en un umbral de cinismo del que no hay que fiarse". "Yo creo que China no invita a Pedro Sánchez para hablar con él, y Xi Jinping no va a Rusia para hablar con Putin de la guerra, sino para otras cosas. China se ha quitado el gran problema que le ha supuesto el covid y ahora lo que está haciendo es que mientras dura la guerra no es mediar, sino modelar el nuevo orden internacional que se está creando", alertó.