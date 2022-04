Moscú sigue negando las atrocidades cometidas por sus tropas en Ucrania, incluyendo la terrible masacre de civiles perpetrada en Bucha. La historiadora y socióloga rusa Elena Bogush explica en laSexta Noche cuál es la versión del Kremlin que circula en el país.

"La versión oficial en la televisión, en la prensa, Internet: todo es espectáculo, todo es 'fake', no ha pasado absolutamente nada, las tropas rusas se retiraron antes y el alcalde de Bucha no dijo nada, entonces todo estaba bien y todo el espectáculo apareció después", resume la experta.

No obstante, Bogush explica que en las redes sociales "sí hay una discusión muy grande a respecto" y "se hacen las preguntas muy simples": "Si las tropas rusas son tan buenas, no tocan a los civiles etc., ¿por qué ellos no tomaron fotos ni filmaron vídeos cuando abandonaron la ciudad para mostrar que todo estaba bien?", plantea. "Una pregunta tan simple que la propaganda oficial no la puede contestar", sentencia.

En el vídeo que ilustra estas líneas, Bogush también analiza las cifras de bajas que reconoce el Ministerio de Defensa ruso y afirma que cada vez hay más soldados rusos que no quieren ir a combatir a Ucrania. Además, Bogush cuestiona las encuestas oficiales que hablan de un "alto apoyo a Putin": "¿De qué encuesta vamos a hablar en un país donde existe censura?", sentencia.