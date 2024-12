Así criticó Ramoncín con dureza al rey Juan Carlos I: "Casi teníamos de jefe del Estado a Vito Corleone"

Ramoncínfue uno de los invitados al plató de este programa de 'laSexta Xplica'de 2023, donde dio su visión sobre el rey emérito, Juan Carlos I, y trazó una comparativa entre el anterior monarca y el mafioso Vito Corleone: "30 años después, los ciudadanos se han enterado de que casi teníamos de jefe del Estado a Vito Corleone".

"Sería cómico si no fuera porque es patético. No estamos hablando de un famoso, de un artista disoluto. Estamos hablando de un señor que fue durante 39 años el jefe de Estado de nuestro país", denunció el artista, que defendió que para él "no es emérito, porque emérito es aquel que se retira de un sitio con todos los honores", pero él "de honores ni sabe, ni conoce". "Es hora de que la gente sepa lo que ocurre más allá de lo que quieren contar", expresó.

El músico se mostró indignado porque nuestro país tuviera "protegido a un señor por un artículo pese a tener 13 delitos que lo señalan". "Por lo tanto, todo lo que se habla de él resultaría normal si se tratara de otros apellidos, de apellidos de películas mafiosas", concluyó.

(*) laSexta.com recopila las noticias más vistas de este 2024 en nuestra web. El contenido al que hace referencia este artículo pertenece a un programa de laSextaXplica emitido por primera vez en 2023.