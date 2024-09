José Luis Ábalos se ha abstenido en las tres últimas votaciones en el Congreso de los Diputados. Una abstención que se podría repetir en la votación de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno planea presentar próximamente.

Y en laSexta Xplica, el exministro ha respondido si apoyará al PSOE en la votación: "Yo voy a apoyar siempre una opción de izquierdas. No vengo a desestabilizar a nadie. Pero sí voy a pedir un poco de respeto porque soy diputado. Y si estoy en el grupo mixto hoy es porque mi partido así me puso en la situación. Que por otro lado sigo suspendido de la militancia, no expulsado".

"Ya no estoy sometido a la disciplina y mi voto es igualmente importante. No pido grandes cosas, simplemente una condición de respeto. Mi ideología va a ser la misma y los vínculos con mi tierra", ha añadido.