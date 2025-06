El aplaudido "chiste malo" de Pedro Rodríguez sobre Trump: "¿Cómo va a llamar a su mujer? 'Arancely'"

En laSexta Xplica también hay espacio para el humor, aunque sea del "malo". Gala de ello ha hecho Pedro Rodríguez, que ha contado un chiste tras escuchar las últimas palabras de Donald Trump sobre los aranceles.

"Es mi palabra favorita de todo el diccionario. La palabra 'arancel'. Dicen (los medios) que qué hay de las palabras 'amor', 'esposa', 'familia' o 'Dios'. Bueno, entonces han hecho de la palabra 'arancel' mi cuarta palabra favorita", aseguraba este viernes el presidente estadounidense.

Tras oír la afirmación del republicano, José Yélamo no ha podido evitar desvelar el chiste que le había contado Pedro Rodríguez: "Me estoy riendo porque Pedro Rodríguez me ha contado un chiste que me ha hecho gracia porque a mí me gustan los chistes malos. Y es que dice que Donald Trump le va a cambiar el nombre a su mujer. ¿Cómo la va a llamar?"

"Arancely", responde entre risas el profesor de Relaciones Internacionales con un chiste que se ganó el aplauso de todo el plató.