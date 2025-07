Comprueba los resultados del Triplex de la ONCE de hoy, lunes 21 de julio de 2025

Las combinaciones premiadas de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del lunes

Comprueba las cinco combinaciones de 20 números de cada uno de los cinco sorteos de Super 11 del lunes 21 de julio de 2025, uno de los dos juegos diarios de la ONCE.

Los lunes comienza una nueva tanda de sorteos. La ONCE arranca la semana a las 10:00h de la mañana, hora a la que se celebran los sorteos del Triplex y Super Once, los dos juegos diarios de la organización. A lo largo de la jornada se desarrollan los otros cuatro sorteos de cada uno de ellos. Los números premiados del Triplex de la ONCE de hoy, lunes 21 de julio de 2025, son los siguientes:

Sorteo 1: 189

Sorteo 2: pendiente de sorteo

Sorteo 3: pendiente de sorteo

Sorteo 4: pendiente de sorteo

Sorteo 5: pendiente de sorteo

La ONCE realiza sorteos del Triplex de la ONCE desde el año 2016, siendo así uno de los juegos de lotería más recientes de todos los que se juegan en España. El precio de la apuesta es de 0,50 euros y los premios también son más modestos que los que se suelen entregar en los juegos de loterías.

¿Cómo funciona el Triplex de la ONCE?

En cada apuesta de Triplex se elige un número de tres cifras, que se puede utilizar en un único sorteo o en varios consecutivos. Así, si se compra una participación que incluya tres sorteos, esta será válida para los siguientes desde el momento de la compra.

Los jugadores que hayan acertado las tres cifras en el mismo orden en el que se han extraído ganarán un premio de 150 euros. Si un participante tiene las mismas tres cifras que han salido en el sorteo, pero en distinto orden, obtiene 10 euros. En el supuesto de adivinar las dos primeras cifras o las dos últimas del número ganador, la recompensa es de 2 euros. El reintegro de 50 céntimos se obtiene cuando coinciden la primera o la última cifra de las tres que componen el número.

