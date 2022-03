Antonio Maestre ha afirmado en laSexta Noche que Juan García-Gallardo (Vox), vicepresidente de la Junta de Castilla y León, "puede ser considerado un fascista con todas las de la ley". "Es un fascista por sus declaraciones y sus posicionamientos. Es todo un fascista y el PP le ha hecho vicepresidente de Castilla y León porque dentro del PP no ven tan mal el fascismo, lo consideran una opción completamente respetable, una opción que a veces es adecuada para poder parar a la izquierda", ha manifestado.

En este sentido, el periodista ha afirmado que "cuando consideran que la izquierda es un enemigo demasiado fuerte, se echan en brazos del fascismo", tras lo que ha declarado que "Feijóo ya no puede mentir y decir que no va a meter a Abascal de vicepresidente del Gobierno si los números no dan". "Ya no puede engañar a los españoles", ha subrayado.