Antonio Maestre contó en laSexta Xplica que tiene "más horas trabajadas de hostelería que de periodista, aunque no cotizadas". "Cotizadas lamentablemente no tenía muchas, porque el día en el que le dije a mi jefe que me diera de alta en la Seguridad Social, al día siguiente me despidió", relató, algo que, dijo, "es la realidad que hay en la hostelería".

En este sentido, el periodista expresó que está "acostumbrado a los vendedores de humo", porque los conoce bien. "Y aquel que quiera pretender decir que en la hostelería se pagan horas de nocturnidad, las horas extra o que se cumplen con las horas que pone en el contrato, es divertido", añadió.

Así, Maestre subrayó que "el problema es que nos confundimos pensando que el modelo económico está equivocado", ya que, según afirmó, "es el que se busca o pretende". "No es posible que un pequeño empresario que tiene un bar pueda abrir desde las 7:00 hasta las 2:00 sin explotarse o sin explotar a alguien, y quien diga lo contrario, miente", aseguró de forma tajante, tras lo que lanzó una propuesta: "Y si alguien se atreve a decirlo, que aporte los papeles y la documentación de sus trabajadores, y que sus trabajadores puedan hablar, que me llamen de manera privada y me lo cuenten".