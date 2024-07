Antonio Maestre habló en laSexta Xplica sobre la ruptura de Vox con el PP en los gobiernos autonómicos, y dijo que no sabe "si esto le saldrá bien a Vox o no", porque no tiene "capacidad para prever el futuro", pero cree que "el pecado original de Vox fue meter a gente como García-Gallardo, que ahora va a dejar de ir al trabajo, aunque trabajar no ha trabajado nunca".

Así, el periodista criticó que "se está minusvalorado las posiciones que está tomando Vox y el sentido político de lo que ha hecho Vox", tras lo que afirmó que "el problema de Vox fue meterse en los gobiernos". "Se ha querido meter en los gobiernos, y eso es la muerte para todos los partidos de extrema derecha, mientras que salirse es resolver, en cierto modo, el error", opinó.

En este sentido, Maestre declaró que no sabe "si ese pecado original les manchará tanto como para que no lo resuelvan". "Vox ha conseguido que la percepción de que la inmigración es un problema se incremente en España, con ayuda del PP", manifestó el periodista.