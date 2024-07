Antonio Maestre habló en laSexta Xplica sobre el caso de Begoña Gómez y destacó que lo que le parece "más grave es que haya un juez pervirtiendo la potestad que tiene casi absoluta al ejercer un sumario de instrucción, y que considere que puede retorcer todos los postulados para llevar a cabo un proceso político". "Algunos consideramos que es bastante grave que un juez tenga el suficiente poder como para, y voy a citar a Luis María Ansón, 'rozar la estabilidad del Estado', que es lo que él dijo cuando se le preguntó sobre qué se hacía para intentar acabar con Felipe González", expresó.

Y la pregunta que le hizo Santiago Martínez-Vares sobre si considera que el juez Peinado está prevaricando, el Maestre respondió: "Que la gente sepa que yo no puedo decir que el juez prevarica, aunque lo crea, porque si lo digo, soy yo el que va a un juzgado condenado por calumnias". "Aunque yo lo creyera, no puedo decirlo", subrayó, tras lo que indicó que "prevaricar es dictar un procedimiento a sabiendas de que es falso". "¿No sabía el juez Peinado que no se podía admitir a trámite una denuncia basándose solo en recortes de prensa?", se preguntó, tras lo que expresó que una "opción es que el juez sea un inepto".