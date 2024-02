El periodista José Enrique Monrosi analizó en laSexta Xplica lasituación en la que se encuentra José Luis Ábalos.

"Vamos a partir de una base con la que todos estamos de acuerdo: mostrar nuestra repugnancia y rencor infinito a quienes metieron el cazo cuando había miles de personas mayores muriendo en este país y servidores públicos (funcionarios, médicos, sanitarios, policías, bomberos...) jugándose la vida. Entonces, hubo gente que actuó abusando de su situación de poder, perteneciendo a una administración pública como el Gobierno central, pero en otros casos aprovechando que gobernaba una hermana, o que conocía al primo de alguien", apuntó.

En este sentido, Monrosi insistió mostrando "toda la repugnancia y el desprecio absoluto".

No obstante, respecto a José Luis Ábalos, destacó que "habría que ser prudente en esta situación para no arruinar la vida a personas que igual no han tenido nada que ver".

"Dicho esto, no cambia en absoluto cuál es su situación política, que no tiene más recorrido porque la persona que presuntamente es cabecilla de una trama de corrupción en el seno del Gobierno de España solo estaba ahí por un único motivo. Pasó de la puerta de un prostíbulo al corazón del Gobierno de España por un único motivo, tener la confianza del ministro Ábalos", añadió.

En este sentido, el periodista consideró "indispensable que (Ábalos) asuma su responsabilidad teniendo en cuenta al proyecto que representa y el electorado al que se dirige".

Además, indicó que "da mucho pudor escuchar a determinados líderes del PP hablar de este caso con las explicaciones que deben de tantas cosas".