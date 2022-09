La sindicalista Afra Blanco ha cargado duramente contra la política fiscal que defienden algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular y que plantean suprimir el impuesto de patrimonios. Asegura la experta que con estas políticas, el PP está "sobreprotegiendo al 1% de la población y desprotegiendo al 99% restante".

De este modo, ha defendido que al PP no se le escapa que la gente de a pie no escolariza a sus hijos en la escuela privada, no tiene planes de pensiones privados, no va a las residencias privadas, no cuida su salud en una clínica privada, sino que lo hace en la pública, "o por necesidad o por credo" y la pública, ha recordado, "se paga con la aportación de todos, también con los que más tienen".