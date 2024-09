Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta y cumple condena en la cárcel tailandesa de Surat Thani, aunque a la espera de la respuesta del tribunal al recurso presentado por su equipo legal por la sentencia.

Mientras tanto, en laSexta Xplica se ha analizado todo el caso, en el cual señala el abogado Juan Manuel Medina que la relación "singular" que el español mantenía con Arrieta "motiva el asesinato".

"Yo no sé si esas amenazas existen o no. Lo que sí está claro es que existía una relación previa entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Una relación muy determinada y muy singular. Esa relación es lo que motiva el asesinato. ¿Cuál es el motivo para que Daniel Sancho asesine a Edwin Arrieta? Eso es a lo que me refiero", comenta.