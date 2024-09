Con la condena a cadena perpetua ya establecida sobre Daniel Sáncho, ¿qué futuro penitenciario le espera al español? En laSexta Xplica hablamos con el director de la Fundación +34, Javier Casado, que cuenta todas las claves de los próximos pasos de su defensa.

En primer lugar, recuerda que España no cuenta con esa cadena perpetua, por lo que no se puede homologar el delito, además de por otra serie de factores que "no se dan". Lo que busca Sancho es recibir la 'gracia real', una petición de reducción de condena hecha al rey de Tailandia a través del Ministerio de Justicia en la que pida que se le reduzca la pena a unos determinados años de prisión.

Para ello, necesita dos cosas: un buen comportamiento en la cárcel y pagar la indemnización a la víctima (106.000 euros). Casado explica que en Tailandia "se premia el buen comportamiento para que los presos tengan un estímulo para poder salir".