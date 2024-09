Afra Blanco hace un alegato contra la rebaja o supresión de los impuestos durante su intervención en 'laSexta Xplica', donde se debatía sobre este tema. "Yo cada vez que escucho estos relatos que defienden la rebaja de impuestos o que defienden acabar con los impuestos, de verdad, veo las nóminas de los trabajadores públicos temblar", comienza defendiendo la sindicalista. Pero no es lo único que ve tambalearse cuando se habla de la rebaja fiscal, Blanco añade que también ve tambalearse los recursoscon los que trabajan los servicios públicos.

No son las únicas nóminas y servicios que Afra Blancove temblar. También cree que se tambalearían las nóminas privadas. "Hagan cuentas, de verdad, ¿a ustedes les sale a cuenta acabar con los impuestos si tienen hijos y pagar 1.500 euros mensuales por una escolarización privada o por una operación de válvula 180.000 euros?", se pregunta Blanco, que invita a los espectadores a "echar cuentas" porque según la colaboradora, cada una de esas personas que defienden la rebaja de impuestos o acabar con ellos, lo hacen por estas tres razones. "O bien es por maldad, o bien es por ignorancia, o bien es porque ellos sí se lo pueden pagar", sentencia.

Tras la intervención de Blanco, Naiara Mas, asesora financiera y empresaria, rebate la postura de la trabajadora sindical. "Una de las cosas que siempre recalca es el tema de las nóminas de nuestros médicos, que los impuestos se van a las infraestructuras, a la sanidad y demás", comienza exponiendo la asesora financiera, que opina que lo expuesto por Afra no tiene que ver con el tema del debate. "El tema que está diciendo él es la mala gestión. No es que no se pague, es la mala administración", afirma Mas.

"Si de verdad defiendes el estado de bienestar y a los trabajadores públicos y trabajadoras públicas de este país, no defiendas la rebaja de impuestos, que el que más tiene contribuya ", le dice Blanco a Mas tras escuchar su réplica.