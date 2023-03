Jesús Manuel es cabrero en la Sierra de Gata y tiene miles de seguidores en las redes sociales, donde hace llamar el 'El Autóctono', una andadura que comenzó, según cuenta en la Sexta Xplica, con afán de reivindicación: "Siempre hemos estado mal mirados, como nadie nos mira a los autóctonos de verdad, a los del pueblo, todo aquel que se dedica a la agricultura y la ganadería parece ser que no sirve para nada cuando es el pilar más fundamental de un país, la alimentación", asevera.

"Siempre nos han tenido ahí olvidados, han saqueado durante siglos", denuncia este ganadero, que agrega: "Siempre el intermediario se ha llevado los productos a las grandes ciudades, a nosotros no nos han pagado una mierda, ellos están todos con Mercedes y nosotros como estamos".

Una situación ante la que, no obstante, lanza un mensaje "a los urbanitas", "después de tantos años saqueando al mundo rural" y por mucho que quieran "reconquistar" este. "Como cuando fuimos los españoles a América, que llegamos a saquear a los autóctonos de allí, matamos a los indios y les fuimos imponiendo nuestras leyes, a nosotros nos están haciendo prácticamente igual", sentencia.

Así, envía una advertencia al mundo urbano: "Vais a empezar a tener un problema grave, más grave que todos los que hemos tenido nosotros". "Dentro de muy poco tendréis una crisis alimentaria brutal en Europa y sobre todo en España y eso es una verdad como que el solo alumbra, porque no hay gente en la tierra, porque nos han echado a todos, porque como los productos no valen todo el mundo se ha tenido que ir", avisa 'El Autóctono', que tacha de "vergüenza" que "esté toda la familia cogiendo aceituna" y "no ganamos ni un triste sueldo que gana aquí uno vendiendo pizza".

Puedes escuchar su reflexión completa en el vídeo.