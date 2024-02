Abrahames camarero autónomo en el bar que regentan sus padres. En alternancia con su trabajo, sube vídeos a redes sociales parodiando situaciones que viven en su día a día todos sus compañeros de profesión.

En laSexta Xplica, Abraham explicó que al ser autónomo, debe pasar muchas horas trabajando: "Al final el autónomo, en lugares pequeños como el nuestro, que es un bar familiar, si quieres que funcione has de estar al pie del cañón. Esto de abrir el bar y llegar a la noche a recoger la caja no existe".

Además, explicó que sus vídeos no reflejan necesariamente episodios que le hayan sucedido a él, pero sí algunos que han sufrido sus compañeros de profesión: "Yo doy voz en mis redes sociales a lo que piensan los camareros. Los vídeos que subo quizás son situaciones que no me han pasado, pero le doy voz a compañeros de profesión".

Al ser preguntado por las condiciones que ofrecen a los camareros, Abraham se sinceró y aseguró que no son nada buenas: "Yo sé que compañeros no están aceptando trabajos porque las condiciones salariales y de horario dan lástima".

Por último, respecto a la falta de demanda de camareros, Abraham confesó que muchos ya no están dispuestos a renunciar a tantas cosas por trabajar como camarero: "También está la cuestión de que los camareros en sí no estamos preparados para trabajar fines de semana y demás. La juventud que está subiendo tiene que dejar muchas cosas para ser camarero".