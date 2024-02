José Luis Ábalos ha asegurado en laSexta Xplica que desconocía los polémicos antecedentes de Koldo García cuando trabajaba como su asesor. El exministro ha concedido una entrevista a esta cadena en la misma semana en la que ha 'estallado' el presunto caso de corrupción en el que su exasesor se habría beneficiado de comisiones durante la compra de mascarillas en plena pandemia.

El diputado socialista ha explicado cómo comenzó a tratar con Koldo García, si bien ha negado que conociera sus polémicos antecedentes, como que fue portero de un prostíbulo o que recibió un indulto por una paliza: "Él siempre trabajó en seguridad, tenía varios reconocimientos... pero a mí me lleva cuando yo no soy ministro. Me llega cuando yo no soy ministro, cuando soy secretario de organización. Él es un militante de Navarra y él empieza a trabajar conmigo de conducción y seguridad en el partido. En agradecimiento a su dedicación porque es una persona muy entregada, cuando soy ministro me lo sigo llevando para las tareas de acompañamiento", ha indicado.

Así, ha negado conocer su pasado: "A mí lo que me constaban eran sus distinciones policiales y su reconocimiento de la Guardia Civil. Cuando dicen lo de portero entiendo que quieren descalificar, porque sería seguridad. Tampoco sé si era un lupanar o una discoteca. Tenía varios reconocimientos que sí que vi en el currículo. Los conocí después a raíz de otra crisis que tuvimos que es cuando algunos medios comienzan a desvelar estos antecedentes".