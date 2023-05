En Villaconejos hoy la tierra está seca. José Carlos Velasco, agricultor en esta localidad madrileña asegura que "el año pasado en el mes de marzo en esta zona cayeron 80 litros y en abril 100. En este año han caído 11 litros entre los dos meses". Para que crezcan melones como el típico de Villaconejos, José Carlos tendría que haberlos sembrado en abril, pero como explica, "aquí no se puede plantar nada".

"Yo tengo 58 años, mi padre tendría que tener más de cien y siempre le he oído contar que nunca ha dejado de cosechar un cereal", apunta el agricultor, que afirma que "si no se echa pronto agua en la vega y podemos empezar a regar lo más fácil es que podamos encontrar un melón de otras comunidades, de otros países, pero de Villaconejos lo más probable es que no".

La falta de agua ya afecta a lo que vamos a poder echar al carro y también al bolsillo. En la cosecha, el kilo de aceituna se paga un 150% más caro que hace un año y la previsión es que la fruta de hueso suba de precio y sea más pequeña, lo que significa que vamos a pagar más por menos.