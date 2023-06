laSexta Columna sale a la calle para preguntar a los jóvenes de hoy si se unirían a un tipo de fiesta como la de la Ruta del Bakalao. Mientras algunos de los entrevistados aseguran que sí, otros no terminan de verlo claro: "Yo creo que no estaría preparada para algo así", afirma una joven, mientras otro asegura que "tres días seguidos yo creo que es demasiado".

Los jóvenes no se ven en fiestas como las de la Ruta del Bakalao, pero no por la música, sino por el dinero. "Aquí en cualquier lado pagas una entrada, es carísimo, de 15 euros no baja y teniendo en cuenta la situación económica de los jóvenes, es complicado salir viernes, sábado y domingo. Un día a la semana para desconectar sí, pero no mucho más", explica una chica.

En la década posterior a la crisis de 2008, desapareció el 64 por ciento de los locales de ocio nocturno. Los empresarios confirman que ya no se sale varios días todas las semanas y que no se cambia tanto de local durante la noche como en la Ruta, que si volviera, ya no sería de bakalao. "Ahora la gente joven no escucha música, escucha el puto reguetón, que lo tenían que prohibir y encerrar en la cárcel a los del reguetón y a los que lo escuchan", afirma rotundo Toni 'El Gitano', mítico DJ de 'Chocolate', que añade que el cerebro de los jóvenes de hoy "está totalmente obstruido, comido, y hay que llevarlos a una escuela de salvación".

