Con la muerte de Franco, España se convirtió en el escenario de una batalla de la Guerra Fría en el que Estados Unidos presionaba al Gobierno de Adolfo Suárez para que ingresara en la OTAN y la URSS para que se mantuviera fuera.

Mientras desde el bloque soviético se enviaban amenazas a altas horas de la noche, desde EE.UU. se llegó a presionar con la independencia de Canarias que promovía el grupo terrorista MPAIAC. "Me llama una tarde Adolfo Suárez y me dice que han conseguido información de Estados Unidos de que el MPAIAC es una creación suya, y de que si no entramos en la OTAN lo activarán", cuenta a laSexta Columna José Manuel Otero Novas, ministro de la presidencia con Adolfo Suárez.

En el vídeo sobre estas líneas, laSexta Columna explica la relación entre este grupo terrorista y el accidente de avión en el aeropuerto de Los Rodeos, así como la forma en que el líder del MPAIAC, Antonio Cubillo, fue acuchillado en Argel y su organización desapareció poco después de que España aceptara entrar en la OTAN.

Gladio, la red armada de la OTAN

Antonio Romero investigó los vínculos de esta red armada clandestina con España y llegó a reunirse con un antiguo miembro de la red, que le confirmó que el país "jugó un papel clave". Así lo recuerda en laSexta Columna.