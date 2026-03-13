Rosa Meneses señala que, con el inicio de la guerra, la colaboración de Irán con Qatar "ha quedado totalmente rota"

La subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos expone que, aunque ambos países no eran aliados, eran "uno de los ejemplos de colaboración regional en el Golfo".

Hace unos meses, ante del inicio de este conflicto, Israel atacó la refinería iraní que extrae el gas del yacimiento clave que comparte con Qatar. "Al atacar la bolsa iraní, quizás sobrepasó una línea roja, porque eso podía dar pie a que Irán respondiera de la misma manera", expone Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la UCM.

En ese momento, Irán no respondió, pero, con el inicio del conflicto a finales de febrero, una de las primeras represalias de Teherán fue bombardear esta refinería de gas licuado de Qatar.

Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, indica que la reserva que comparten Irán y Qatar "es muy importante", pero, además, también destacaba por ser "uno de los ejemplos de colaboración regional en el Golfo entre dos países que no eran, precisamente, aliados, pero sí que se respetaban".

"Ahora mismo, con este conflicto, esa colaboración ha quedado totalmente rota", añade. Así, esa bolsa de gas entre Qatar e Irán es la clave ya que existen proyectos de gaseoductos para acabar trayendo recursos hasta Europa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.