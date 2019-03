Respuesta de laSexta Columna a Santiago González

Escribe Santiago González:

“El programa que dirige en la cadena que también dirige emitió el domingo, 17 de enero”

laSexta Columna responde:

Falso.

El programa del que habla [laSexta Columna] se emitió el viernes 15 de enero.



Escribe Santiago González:

“También podría haber examinado las resoluciones judiciales que exculpaban absolutamente a Navarro.”

laSexta Columna responde:

Así lo hicimos y así lo contamos.

Por eso en el programa dijimos:

“Navarro fue cesado de su puesto, pero la justicia le exculpó.”



Escribe Santiago González:

“Ha desaparecido la negativa categórica de Navarro a admitir que se le negara asistencia a Alpha Pam por carecer de T.I.S.”

laSexta Columna responde:

Falso.

Navarro dio su versión sobre la relación entre la ausencia de T.I.S. [Tarjeta Individual sanitaria] y la asistencia a Alpha Pam.

Argumentó con estas palabras exactas:

“Intentaron hacer ver que este paciente en su condición de irregular no había sido atendido, pero eso no es cierto. Fue una desgracia que se aprovechó políticamente”.



Escribe Santiago González:

“Esto es lo que ha quedado de una entrevista que su programa pidió para hacer un perfil de Navarro como nuevo diputado. Media hora de grabación en la que él respondió largamente a todas las preguntas, de las que solo dejaron ese extracto manipulado.”

laSexta Columna responde:

Falso.

Navarro pudo explicar su visión sobre el caso Alpha Pam.

Además, eso no es “lo que ha quedado” de su entrevista.

Navarro aparece a lo largo de programa hablando sobre otros asuntos como la irrupción de los nuevos diputados en las cortes o las supuestas ventajas de llegar a la política desde la sociedad civil.

También fue uno de los protagonistas del ‘Examen al diputado novato’ con otras siete breves intervenciones respondiendo a preguntas sobre el funcionamiento del Congreso de los Diputados.



Desde laSexta columna nos reafirmamos en lo que contamos y en cómo lo contamos:

“[Fernando] Navarro era el gerente del hospital que pudo haber salvado la vida de aquel inmigrante”.

“Se llamaba Alpha Pam y se convirtió en un símbolo por la atención sanitaria a los inmigrantes sin tarjeta”.

Navarro “hoy es diputado por un partido, Ciudadanos, que no garantiza la sanidad completa para los sin papeles”.

Navarro explicó también en el programa el modelo de sanidad de Ciudadanos para los ‘sin papeles’. Lo hizo con estas palabras:

“Nuestra propuesta que es dar asistencia de urgencia, enfermedades infectocontagiosas, enfermedades graves, toda la asistencia al menor, a las mujeres embarazadas, casos de trata de blancas, de refugiados políticos. Abarca prácticamente la totalidad…”



Por último, nos gustaría dar las gracias al diputado de Ciudadanos, Fernando Navarro, por su aparición en laSexta Columna.



laSexta Columna, viernes 22 de enero de 2016.