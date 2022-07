El campo de concentración de San Marcos fue, según el escritor Carlos Hernández de Miguel, "uno de los más letales de todo el franquismo, perecieron miles y miles de prisioneros y las condiciones de vida fueron las peores". Según los historiadores, por ahí llegaron a pasar hasta 20.000 reclusos.

Estaba situado en un edificio del siglo XVI en León, que hoy en día es un lujoso parador. Julián solo conocía San Marcos como campo de concentración y quiso volver de una forma muy diferente. Como contaba a laSexta Columna, se lo pidió a Manuel Fraga que "me dijo que no. O no me respondió". Finalmente terminó pagando para alojarse, y en el vídeo sobre estas líneas explicaba cómo fue la experiencia: "Joer, qué diferencia", exclamaba sonriente mientras recordaba cómo tenía "50 metros para mí solo y mi mujer y una comida de miedo".

