La pregunta capciosa de un periodista a Zelenski sobre por qué no lleva traje: "Iba para provocar"

"Es una de las preguntas más infames que he escuchado como periodista", afirma rotundo Mario Saavedra, de 'El Periódico de España', en este vídeo donde laSexta Columna analiza cómo se usó la vestimenta de Zelenski para intentar ponerle nervioso.

Mucho antes de la bronca en el Despacho Oval televisada a todo el mundo, la llegada a la Casa Blanca de Volodímir Zelenski estuvo marcada por un comentario que le hizo Donald Trump sobre su vestimenta.

Casualmente, una vez dentro un periodista acólito de Trump le pregunta directamente "¿por qué no lleva traje?". "Es una de las preguntas más infames que he escuchado en toda mi vida de periodista", afirma rotundo Mario Saavedra, responsable de Internacional de 'El Periódico de España', que señala que "todo el mundo sabe por qué Zelenski no lleva ese traje" y que, en su opinión, el periodista "iba para provocar".

Alba Leiva, redactora de 'El Orden Mundial', apunta que "entendida en esa encerrona", la pregunta de un periodista "de unos medios que colaboran con la Administración Trump" podría tener como objetivo "poner nervioso a Zelenski y generar un discurso al respecto".

El hombre al que minutos después Trump aplaude su trabajo guiñándole el ojo es Brian Glenn, corresponsal en la Casa Blanca de un medio de extrema derecha creado durante la pandemia. Su pareja es una congresista trumpista que apoyó el asalto al Capitolio, además de cazar jabalíes desde un helicóptero para apoyar el uso de las armas.

También es una de las responsables detrás de la política restrictiva de medios de comunicación en la nueva Administración Trump en la que, explica Saavedra, "le quitan acreditaciones a agencias reputadas y a medios reputados y se las dan a medios de noticias falsas".