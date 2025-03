Pedro Fresco responde al bulo de que los coches eléctricos contaminan más: "Es falso como una moneda de 3 euros"

"Cuando nos acostumbremos al coche eléctrico, no le veremos ningún problema, como hoy no lo vemos al coche de combustión ni a muchísimas cosas con las que convivimos y que son mucho más peligrosas que una batería", afirma.

laSexta Columna desmonta hoy varios bulos sobre los coches eléctricos que circulan por las redes sociales, como que se incendian o que incluso contaminan más que los diésel: "Esto es falso como una moneda de 3 euros", afirma Pedro Fresco, director general de la Asociación Valenciana del Sector de la Energía.

Producir un coche eléctrico contamina casi el doble que uno de combustión, sí, pero sólo 20 meses después de estar en la calle, el eléctrico, que apenas contamina, ya ha compensado las emisiones generadas durante su fabricación.

"Todos los seres humanos, cuando llega algo nuevo, tenemos temor porque no lo conocemos", sostiene Pedro, que está convencido de que "cuando nos acostumbremos al coche eléctrico, no le veremos ningún problema, como hoy no lo vemos al coche de combustión, ni a las cocinas de gas, ni a muchísimas cosas con las que convivimos y que son mucho más peligrosas que una batería".