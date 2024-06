La odiocracia en Internet ha terminado en amenazas de muerte contra la actriz y activista feminista Pamela Palenciano, que hace monólogos en institutos intentando concienciar contra la violencia machista. Lo hace en primera persona, porque ella misma ha sido víctima de maltrato, pero también interpretando otros personajes con un tono provocador.

En un instituto de Linares, en Jaén, quiso interpelar a un grupo de chavales que interrumpía su charla. "Estaban hablando, riéndose, haciendo bromas, se levantaron, salieron, volvieron, como molestando", recuerda Pamela en el vídeo sobre estas líneas, donde también se puede ver a uno de los jóvenes asegurando que "estás hablando de cosas que me tocan los huevos, pues me fumo un cigarro".

"Se levantaron, yo les acompañé a donde se iban y el público me aplaudió a mi en plan 'por fin se han ido'", relata. Sin embargo, semanas después, el tuit de una diputada de Vox calificaba a Pamela de "indeseable" por un "monólogo-basura adoctrinador". La Asociación de Hombres Maltratados la denunció y ella pasó a convertirse en la diana de algunos influencers de extrema derecha en Internet. Después llegaron las amenazas: "Vamos a hacerte tal cosa, estamos en el campo donde juega tu hijo...", detalla.

"Desde 2020 a 2022 en todos mis monólogos siempre había una persona que me estaba cuidando, policías de paisano, uniformados, eso hace 10 años a mi no me pasaba", afirma. La Justicia archivó la denuncia contra Pamela, a la que acusaban de fomentar el odio hacia los hombres. Ella, sin embargo, asegura que busca incomodarles "para que en esa incomodidad encuentren el punto de inflexión, no para hacerles daño en ningún momento".