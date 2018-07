La primera amnistía intentó repatriar el dinero que algunos escondieron durante la dictadura y otros al llegar la democracia

INTENTO PARA ANIMAR A TODOS A REPATRIAR SU DINERO

En 1984, no hacía ni tres años del intento del golpe de Estado de Tejero y había quienes no se atrevían a traer su dinero. En España gobernaba el PSOE y Miguel Boyer era ministro de Economía y Hacienda. Fue la primera amnistía fiscal, aunque no funcionó. En 1991 llegó la siguiente y tras ella el Gobierno anunció que nunca más volvería a haber regularizaciones.