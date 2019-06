Así es crecer entre las costumbres chinas y la sociedad española: "He pasado mi vida intentando encajar en moldes que me imponían"

Quan Zhou es andaluza, sus padres emigraron desde China en los 80. "He pasado toda mi vida intentando encajar en un molde que la sociedad y mi familia me imponían. Todo hasta que me di cuenta de que no soy de una parte, soy las dos, como un puente", explica esta diseñadora y autora de 'Gazpacho agridulce'

Quan refleja en sus dibujos cómo se ha construido ese puente. Viñetas en las que se ríe de cómo es crecer en España cuando procedes de una familia tradicional china.

"Se me cayó un diente en clase y todo el mundo me quería ayudar a encontrarlo pensando que me iban a dar dinero. Puse el diente debajo de la almohada y al despertar seguía habiendo un diente y mi madre se reía", cuenta.

"Me creé una imagen en la que por ser china perdía privilegios, no tenía Reyes, no tenía Ratoncito Pérez, no tenía dinero... Te creas una imagen distorsionada y luego nadie te sabe guiar, nadie vive lo mismo que tú en España", lamenta.

Para sus padres, Quan es demasiado española, no habla mandarín, no se ha casado y no tiene un novio chino.

"Para ellos lo bueno era seguir su camino. Creían que como les había ido bien, yo debía seguir lo mismo. Yo ni tuve restaurante, ni tuve niños, ni tuve novio chino. Rompí con todo", sentencia.

laSexta Columna también ha profundizado en la realidad sobre la adaptación en España de la comunidad china con más testimonios. Ha hablado con Juan Leña, exembajador de España en China entre 1993 y 1996 y con Eva Chen, nieta del fundador de la primera gran cadena de restaurantes chinos en España.