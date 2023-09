Con los gobiernos de coalición de PP y Vox, el mundo del toro y el toreo ha vuelto a ser un elemento central en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. Además de poner a un torero conservador como consejero de Cultura y vicepresidente de la Comunidad Valenciana, o de recuperar polémicos espectáculos como el toro embolao, la derecha, en distintos puntos de España, ya ha anunciado dinero público para fomentar escuelas taurinas.

Y en Valladolid, quieren reabrir el Museo del Toro, un centro inaugurado en 2007 que acabó cerrando en 2016 porque asistían menos de siete personas al día, después de que se gastaran 465.000 euros en su puesta en marcha.

El equipo de laSexta Columna ha preguntado a los asistentes a la plaza de toros de Valladolid por si están a favor o en contra de reabrirlo, tal y como recoge el pacto de gobierno suscrito por PP y Vox.

"Si no acude gente, sea de lo que sea el museo, me parece bien que se cierre" , dice uno de los aficionados. "El Ayuntamiento no tiene que hacer otro gasto para reabrirlo", opina otro. Y así, se suceden uno a uno los que creen que sería "absurdo reabrirlo".