Madrid, un puzle político en el que pactar resultará clave

Casi todos los candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid son 'nuevos'. Las encuestas no han tenido apenas tiempo de preguntar por ellos. En cualquier caso, vaticinan un terremoto en Cibles y otro en la Puerta del Sol. En el Ayuntamiento de Madrid, el gran batacazo se lo llevaría UPyD, que se quedaría sin representación. Perdería cinco concejales.



El PP también perdería cinco concejales, pero quedaría siendo el partido más votado, con 26 ediles. El PSOE perdería uno e Izquierda Unida tres. Sin embargo, la sorpresa llegaría por partida doble: Ahora Madrid, con diez concejales y Ciudadanos, con cuatro. La mayoría para gobernar no la tendría nadie.



Los resultados electorales en Madrid darán lugar a un auténtico puzle que será necesario organizar para lograr sobrepasar la línea que marca la mayoría absoluta. Los pactos serán complicados en el Ayuntamiento, pero donde está el verdadero rompecabezas, según las encuestas, es en la Comunidad de Madrid.



Los tres partidos históricos, PP, PSOE e Izquierda Unida, perderían cerca de la mitad de sus escaños en la Asamblea de Madrid. Todas estas pérdidas irían a parar al mismo sitio, los dos nuevos partidos: Ciudadanos se llevaría 21, y Podemos irrumpiría como segunda fuerza con 34 diputados.



Con estos datos, alcanzar la mayoría absoluta que marca la línea negra es muy complicado, 65 escaños que no suman ni el PP con Ciudadanos, ni el PSOE con Podemos, ni siquiera socialistas y populares, juntos, lograrían la mayoría.