El 'Made in Germany', una corriente en decadencia: "Había un orgullo de tener estas marcas en casa, ahora ya no sé si es así"

Durante finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en Alemania había mucho orgullo por el 'Made in Germany', una corriente que hacía a los alemanes sentirse orgullosos de todos los productos fabricados por su propia industria. Durante mucho tiempo fue así, pero ahora la competencia asiática ha hecho que la corriente esté en decadencia.

En la casa de David Fernández, ingeniero español que emigró a Alemania, los electrodomésticos son asiáticos, algo impensable para un país que presume de industria: "Los electrodomésticos, las marcas alemanas Bosch, Siemens... son mucho más caras, pero hace unos años sí había un orgullo de tener estas marcas en casa. Ahora ya no sé si es así".

"No sé si es obsoleto lo de la 'calidad made in Germany', porque sigue siendo una industria comprometida fuertemente con la calidad, pero lo que ha cambiado es el mercado. Ya no tanta gente le da importancia a eso. Creo que sigue habiendo un compromiso de la marca Alemania con la calidad, pero tal vez la calidad ya no es lo más importante. Tal vez el precio".

Una situación que también señala Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano, se debe a la falta de adaptación de la industria alemana: "Yo creo que el 'Made in Germany' es el milagro alemán después de la Segunda Gran Mundial, y entonces Alemania, porque le ha ido muy bien en la segunda parte del siglo XX no se ha adaptado a las nuevas tecnologías, las nuevas industrias, los nuevos sectores del siglo XXI".