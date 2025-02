Juan Ángel, afectado por la DANA: "No quiero seguir engañando a mis hijas diciéndoles que todo está bien porque no lo está"

Juan Ángel Belenguer es una de las miles de personas afectadas por la DANA que necesitan la ayuda de la administración para reconstruir su vida. "¿Qué historia le cuento yo a mis hijas que sea real? Porque no quiero seguir engañándolas, y decirles que todo está bien porque todo no está bien", afirma en el vídeo sobre estas líneas.

"Mis hijas son de siete y doce años, y todos los días te preguntan 'cuándo volvemos a casa, papá', porque nuestras vidas están ahí dentro y ahora mismo no les puedes contestar a esa pregunta porque no tenemos claro cuándo vamos a volver", explica este hombre que asegura que "a corto, medio plazo, no va a ser" y que en esta situación "tampoco podemos planificar un futuro ahora mismo".

Para planificar su futuro, Juan Ángel y sus vecinos tienen que pagar el derribo de su propia casa, cuyo coste asciende a 120.000 euros entre toda la comunidad: "Nos toca tirar de derramas, y sacar un dinero de donde no lo hay para seguir avanzando", comenta.

Su esperanza está en que al menos parte de ese dinero lo cubra el Consorcio de Seguros, que todavía estudia su caso. Como él, 78.000 familias han solicitado indemnizaciones por sus viviendas, de las que ya se han hecho 33.000 pagos por 460 millones de euros.